Karayolunda yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Konya'da karayolu üzerinde yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlileri, Akören Karayolu üzerinde uçamadığı görülen bir şahin olduğunun haber verilmesi üzerine adrese gitti. Milli parklar görevlileri, yaralı olduğu tespit edilen şahini Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Yaralı şahinin tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.