Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afgan çoban tedavi altında

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu çoban hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak Yaylası'nda küçükbaş hayvanların bakıcılığını yapan Afganistan uyruklu Haır Mohammad Hasanı, iki gün önce hayvan ağılı yanında bulunan evde sobayı yaktıktan sonra uyudu. Ankara'da ikamet eden hayvanların sahibi Faik A., dün telefonla çobana ulaşamayınca aracıyla Ankara'dan yola çıkarak yayladaki evine geldi. Evin kapısının içeriden kilitli olduğunu fark eden Faik A., pencereden baktığı sırada çoban Haır Mohammad Hasanı'yı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Evin kapısını kırarak içeriye giren Faik A., çobanı kendi aracına bindirdikten sonra Kulu Devlet Hastanesine götürdü. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Afgan çoban, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.