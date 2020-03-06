Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kemaliye Mahallesi Mevla Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evde yalnız yaşayan Ö.D. (33), sobaya kömür atmasından bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark etti. Ö.D, kendi imkanlarıyla 112 Acil Çağrı merkezini arayarak durumu bildirip yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.D. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.