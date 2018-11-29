Kardeş şehir Arafat'tan Selçuklu'ya ziyaret

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinin kardeş şehri Moritanya'nın Arafat Belediye Başkanı El Hassen Ould Mohamed Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı ziyaret etti.

Selçuklu'nun kardeş şehirlerinden biri olan Moritanya'nın Arafat Belediyesi'nden Belediye Başkanı El Hassen Ould Mohamed ve beraberindeki heyet Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali İmran Arıtan, Ali Ziya Yalçınkaya ve Selçuklu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ayhan Gürbüzer'in de hazır bulunduğu ziyarette iki kardeş belediye arasındaki işbirliğini güçlendirecek çalışmalar ele alındı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarihi ve inanç birlikteliği olan Selçuklu ve Arafat şehirlerimiz 2014 yılında imzaladıkları kardeş şehir protokolüyle bu ilişkileri daha da ileri noktalara taşımak için adım atmışlardı. İmzalanan işbirliği protokolünün ardından farklı vesilelerle heyetler arası diyaloglar kurulmak suretiyle Selçuklu'nun bilgi birikimini kardeş belediyemize aktarırken ortak hizmetler ve ortak dayanışma projeleri için de çalışmalar yürüttük. Bugün bir kez daha sizleri Selçuklu'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederken bu ziyaretin kardeşliğimizin daha da gelişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Arafat Belediye Başkanı El Hassen Ould Mohammed de bir kez daha kardeş belediye Selçuklu'da olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederken, "Selçuklu'da kendimizi evimizde gibi hissediyoruz ve sizlere kardeş Arafat halkından selam getirdik. Şehircilik ve belediyecilik faaliyetlerini örnek aldığımız Selçuklu'ya bugün bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Biz hem Türkiye'nin özelde de Selçuklu'nun kardeşliğini daima yanımızda hissediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler de kardeşlik hukukumuzu pekiştiriyor. İnşallah sizleri de iadeyi ziyaret için Arafat'a bekliyoruz. Misafirperverliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyaret anısına konuk Belediye Başkanı El Hassen Ould Mohamed'e Karahanlı Türkçesi'yle Kur'an-ı Kerim Meali hediye etti.