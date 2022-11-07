Kardeşi tarafından vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde 1 kişi kardeşini çıkan tartışma sonucu tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis kaçan şüpheli kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi İstiklal Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun K., cadde üzerinde kardeşi Lokman Kal ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Harun K., yanında bulunan tabancayla kardeşi Lokman Kal'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lokman Kal, Çumra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Lokman Kal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası çevrede inceleme yapan polis ekipleri kaçan cinayet zanlısı Harun K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.