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“Kardeşim Olur Musun?” Projesinin finali gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin çeşitli nedenlerle Türkiye’ye sığınan çocukların birbirleriyle kaynaşmaları ve Türk kültürünü tanımaları amacıyla 3 yıldır sürdürdüğü “Kardeşim Olur Musun?” projesinin finali gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin çeşitli nedenlerle Türkiye'ye sığınan çocukların birbirleriyle kaynaşmaları ve Türk kültürünü tanımaları amacıyla 3 yıldır sürdürdüğü “Kardeşim Olur Musun?” projesinin finali gerçekleştirildi.


Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından savaş ve çeşitli nedenlerle Türkiye'ye sığınan çocukların Türkiye'ye adaptasyonlarını sağlamak ve çocukların kendi aralarında kaynaşmaları amacıyla yürütülen “Kardeşim Olur Musun?” projesinin final programı yapıldı. Çocuklarla ilgilenmek isteyen ve mülakatla seçilen gönüllü öğrenciler, birçoğu öksüz ve yetimlerden oluşan mülteci çocuklarla bire bir ilgilenerek, çocuklara birçok farklı konuda artı değer katacak atölye çalışmaları yaptı. Çocukların Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği, sene içinde yaptıkları çalışmaların sergisinin olduğu programda gönüllü öğrenciler de duygu ve düşüncelerini paylaştı. “Kardeşim Olur Musun?” projesinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, seçtikleri gönüllü kardeşleriyle oyunlar oynadı, kitap okudu. Ayrıca her bir genç, bir çocuğun gönüllü kardeşi olarak hem ona yetkin olduğu alanda eğitim verdi hem de beceri ve yeteneklerinin gelişim süreci, sosyolojik ve psikolojik gelişimi ile yakından ilgilendi.

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