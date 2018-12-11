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Kargo ile kaçakçılık Akşehir Emniyetine takıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri durdurdukları bir kargo aracında yaptıkları aramada kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri durdurdukları bir kargo aracında yaptıkları aramada kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.


Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kargo firması ile kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar-Konya arasındaki D-300 karayolu üzerinde 41 ABS 928 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 140 kilo kaçak tütün ve 70 bin adet makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü M. T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken araçta bulunan tütün ve makaronlara el konuldu.

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