Kariyer Geliştirme Projesi için protokol imzalandı

SÜ Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, amaçlarının öğrencilerin kariyerlerini geliştirmek, geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Seyit Ali Büyük şöyle konuştu; “Üniversitemiz büyük bir kaynak. Öğrencilerimiz, üniversite öğrencileriyle buluşacaklar ve birlikte onlara güzel rol model olacaklar. Öğrencilerimiz, burada kazançlı hale gelecek, üniversite öğrencilerimizde kendilerini hayata hazırlama noktasında öğrencilerimizle birlikte daha güzel çalışmalar yapacak. İnşallah verimlilik öğretmenlerimiz noktasında da devam edecek. Öğretim üyelerimizle birlikte öğretmen arkadaşlarımızda kendilerini geliştirme noktasında birlikte olacak. Sahaya dönük olarak kitap okuma etkinlikleri ve faaliyetleri noktasında güzel çalışmalar olacaktır.”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise konuşmasında, proje paydaşı olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Rektör Şahin, “Bu projenin iki ayağı var; bunlardan birinci kısmı İl Milli Eğitim ile ilgili olan tarafı hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin geleceğe dönük daha planlı meslek ve alan seçimiyle ilgili çalışmalar yapabilmeleri için hem de öğretmenlerimizin kendilerini bulundukları pozisyondan daha yukarı taşıyabilmeleri için önemli olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda üniversite tarafından da ikinci ayağı olarak, öğrencilerimizin ve üniversitemizdeki hocalarımızın bu çalışma içerisinde, olayın teorik boyutunda daha çok eğitim ve öğretim pratiğe aktarılması gibi bir süreci beraber yaşamış olacağız ki kendileri geliştirmek ve ekstra yetkinlikler kazanmak konusunda da çok faydası olacağını düşünüyoruz. Memnunuz, böyle bir projeye ortaklık etmek ve katkı sağlamaktan dolayı ülkemiz adına önemli bir proje olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük protokolü imzalayarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kariyer Geliştirme Projesi (KARGEP) 2019-2020 eğitim öğretim yılında Selçuklu Belediyesi Ortaokulu ve Beyhekim İmam Hatip Ortaokulunda uygulanacak.