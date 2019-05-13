KARSEM, “Hayata Fırsat Projesi” ile meslek sahibi yapıyor

Kurumların ve bireylerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinen KARSEM Konya'da yaşayan Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının istihdama katılımları için çeşitli kurumların da iş birliğinde mesleki ve teknik eğitimler düzenliyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen “Hayata Fırsat Projesi” ile Türkiye genelinde 4 bin 300 Türk vatandaşı ve 12 bin 600 geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere ulaşılması planlanıyor.

“3 bin kişinin meslek sahibi olması amaçlanıyor”

Yaklaşık 2 bin Suriyeli ve bin Türk vatandaşına mesleki beceri eğitimi verilecek proje ile 500'e yakın kişinin mesleki yeterliliğinin tanınması sağlanacak. “Hayata Fırsat Projesi” ile Suriyeli mültecilerin ve Türk vatandaşlarının işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmak; beceri ve yetkinliklerini gerektiği şekilde geliştirmelerine yardım etmek, istihdam oluşturmak ve girişimcilik imkânlarını canlandırmak üzere belirlenen sektörler ile coğrafyalarda ekonomik büyüme için elverişli ortam oluşturmak ve değer zinciri analizi yoluyla toplulukların desteklenmesi amaçlanıyor.

“KARSEM, farklı branşlarda 152 kişiye eğitim verecek”

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi de “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında, proje süresince toplam 152 kişiye mesleki eğitim vermeyi hedefliyor. Proje kapsamında şimdiye kadar; Su Bazlı Boya Kursu, Dış Ticaret Kursu, Adli Kalem İşleri Kursu ve Ön Muhasebe Kursu'na katılan 21'i Türk vatandaşı 36'sı da geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler olmak üzere 57 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili KARSEM'den yapılan açıklamada; Kadın Temel Etek Dikimi Kursu'nun devam ettiği ayrıca Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm, Dokuma Yüzey Makineciliği, Sayacılık ve AutoCad kurslarının da ilerleyen tarihlerde eğitime başlayacağı ifade edilirken, eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilginin KARSEM'in internet adresi www.karsem.com.tr'den alınabileceği belirtildi.