Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı

Konya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kız otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıyol Kavşağı civarından Meram itfaiye istikametine seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 06 VLM 68 plakalı Toyota marka otomobil, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki E.K'ye çarptı. Çevredeki vatandaşlar yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kazada yaralanan E.K. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.