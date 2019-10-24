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Kavgada bir kişi yaralandı dükkan camlarını sopa ve masayla kırdılar

Konya’da çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla 1 kişi yaralanırken, olayın devamında bir grup ellerinde sopa ve masa ile dükkan camlarını kırdı.

Konya'da çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla 1 kişi yaralanırken, olayın devamında bir grup ellerinde sopa ve masa ile dükkan camlarını kırdı. Polis, gruba biber gazı sıkarak müdahale etti.


Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi yakınında dükkanların bulunduğu bir ara sokakta meydana geldi. Sokakta esnaf olan F.A. ile bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında F.A. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla M.T. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralanan M.T. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği yerde toplanan bir grup da elinde sopa ve masa ile bir iş yerinin camlarını kırdı. Polis ekipleri sakinleşmeyen taraflara biber gazıyla müdahalede bulundu.


Bir dükkanın camlarının kırılması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, olayın ardından 2 kişiyi gözaltına alırken ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı ve olay yeri incelemesi yapıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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