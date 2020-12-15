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Kayan traktörden atlayarak kurtuldu

Konya’nın Ilgın ilçesinde kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden pancar yüklü traktörün sürücüsü, traktör kontrolden çıkıp kayarken dışarı atlayarak kurtuldu.

Konya'nın Ilgın ilçesinde kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden pancar yüklü traktörün sürücüsü, traktör kontrolden çıkıp kayarken dışarı atlayarak kurtuldu. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


Olay, akşam saatlerinde Ilgın ilçesi Yukarıçiğil Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yokuştan aşağı inen pancar yüklü 2 römorklu traktörün sürücüsü, yağmurdan kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti. Traktörün kaza yapacağını anlayan sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, traktör ve römork da duvara çarparak durabildi. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, kaza anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


Görüntülerde traktörün iki römorkla yokuştan inerken kaymaya başlaması ve sürücünün atlayarak kaçması yer alıyor.

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