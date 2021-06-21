Kaybolan 11 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dağlık alanda kayıp olan 11 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor. Dedesiyle birlikte küçükbaş hayvanların bulunduğu bölgede kalan 11 yaşındaki yörük kızı Kıymet Camız, Jandarma, AFAD ve komando ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında bulunamazken, aramalara sabah devam edilecek.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi Karaburun plajı yakınlarındaki küçükbaş hayvanların olduğu ağaçlık alanda dedesi Halil Camız'la birlikte çadırlarda kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan öğlen saatlerinden itibaren haber alınamadı. Dedesinin tesadüfen yoldan geçen jandarma ekibine haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanısıra, Konya il merkezinden sevk edilen komando ve AFAD ekipleri de destek verdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ile belediye zabıta ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Ekipler, kız çocuğunun görüldüğü belirtilen dere kenarında arama çalışmalarını yoğunlaştırırken, komando ekipleri ise açık alanların yanısıra bölgeye yakın dağlık alanlarda da arama gerçekleştirdi. Beyşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de Karaburun plajı çevresinde arama çalışması yürüttü. Akşam saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında gece görüş özelliğine sahip dronla da havadan arama çalışmaları yürütüldü. Bu arada, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında jandarma yetkililerinden bilgi aldı.

Dede Halil Camız yaptığı açıklamada, kayıp torunuyla sabah saatlerinde birlikte oturduklarını anlatarak, “Daha sonra yatacağımı söyleyerek uyudum. Öğlen uykudan kalktıktan sonra ise ağılda bulamadım. Bir arkadaşımı telefonla arayarak haber verdim. O esnada yol kenarından geçen jandarma devriyesine de torunumun kaybolduğunu bildirdim" dedi.

Arama çalışmaları sürerken akşam saatlerine doğru bölgeye gelen baba Mehmet Camız ise, kayıp çocuğuyla dün beraber olduğunu belirterek, "Üç çocuğum var. Babamla beraber kalırlardı. Babam öğlen saatleri civarlarında yatmış, daha sonra kalkmış. O zaman çocuğu bulamamış. Ben ise Toroslar'da hayvanların başında idim. Daha önce böyle bir olay yaşamadık. Kızım çok akıllı bir kızdı. Bilmiyorum, saat 15.00 gibi gören bir kişi olmuş onu. Bu ihtimale karşı bir şey diyemiyorum kaçırılmış olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ben annesiyle beraberdim Antalya bölgesinde Toroslar bölgesindeydik. Ben oradan geliyorum, yaklaşık 8 saattir aranıyor. İnşallah sağ selamet bulunur. Bölgeyi çok iyi biliyordu. Biz Manavgat Yeniköy'de yaşıyoruz, 5 yıldır da bu bölgeye geliyorduk" şeklinde konuştu.

Öte yandan, havanın kararmasının ardından arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmalarına sabah saat 06.00'dan itibaren günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden devam edileceği öğrenildi.