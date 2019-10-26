Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde koyunları otlatan çobanın uyuması üzerine kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Karaburun Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaylada 250 koyunun bulunduğu sürüyü otlatan N.T. uykuya daldı. Uyandığında koyun sürüsünü göremeyen N.T, koyunları çevrede aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 30 askerin katılımıyla arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerine kadar yaklaşık 6 saat süren çalışma sonrasında kayıp koyunlara ulaştı. Arama çalışması sırasında gebe olan bir koyunun da doğum yaptığı anlaşıldı. Sürü sahibi olan çobana koyunlar 251 adet olarak teslim edildi.