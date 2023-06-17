İhlas Haber Ajansı

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Kayıp çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Konya’nın merkez Meram ilçesinde dün kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk, 8 saatlik arama çalışmasının ardından sulama kanalında hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde dün kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk, 8 saatlik arama çalışmasının ardından sulama kanalında hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.


Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Meram Çarıklar Mahallesi Dedemli Konutları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otizm hastası olan Muhammed Sami Koç (5), evinin yakınlarında kayboldu. Çocuğun ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, adrese Konya İl Afet ve Acil Durum, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler ve vatandaşlar Muhammed Sami Koç'u bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 8 saat sonra evin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında sulama kanalında 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Boğularak öldüğü belirlenen Muhammed Sami Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzerine morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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