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Kayıp kuzuları AFAD ekipleri buldu

Konya’nın Yunak ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 60 adet kuzu, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sabah saatlerinde bulundu.

Konya'nın Yunak ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 60 adet kuzu, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sabah saatlerinde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında Yunak ilçesi Turgut Mahallesi'nde Bayram Sekte'ye ait olduğu belirlenen 60 adet kuzunun kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, 6 çeker arazi aracı ile gözleme izleme araçlarının yanı sıra geniş bir sahada yaptıkları arama tarama faaliyetleri neticesinde sabah saat 09.00'da kuzulara ulaştı. Kuzular AFAD ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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