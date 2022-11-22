Kayıp olarak aranan çiftçi tarlasında ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yakınları tarafından kayıp olarak aranan çiftçi, kendisine ait tarlada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Üstünler Mahallesi'nde tek başına yaşayan 76 yaşındaki çiftçi Durmuş Dalıcı'dan iki gündür haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı. Yakınları, dağlık alandaki tarlaya geldiğinde Dalıcı'yı traktörünün yanı başında hareketsiz vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde traktörden düştüğü tespit edilen Dalıcı'nın hayatta olmadığı belirlendi. Şüpheli ölüm olayının bildirilmesi üzerine adrese Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dalıcı'nın cansız bedeni Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dalıcı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.