Kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık iki aydır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, iki ay önce 66 yaşındaki Ünsal Ersöz'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Uzun süre aranan Ersöz'ü bulamayan ekipler arama çalışmalarına ilçe genelinde devam etti. Yapılan çalışmalar kapsamında Ünsal Ersöz'ün cansız bedeni ekipler tarafında bulundu. Ersöz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.