Kaymakam Budan halk pazarında incelemelerde bulundu

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan halk pazarında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ali Edip Budan, belediye ile birlikte ilçede Cuma günleri olan Halk Pazarının Cumartesi gününe alındığını söyledi. Bu kararı almalarındaki en baştaki sebebin Cuma günü ilçede yaşanan yoğunluk olduğunu ifade eden Budan, “Caddelerimizde trafik sorunu ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, vatandaşımıza hizmetlerin layıkıyla ulaşmasında çok sorun oluyordu. Gerek hastanemizde gerek banka önlerinde kalabalık, posta teşkilatı önünde yoğunluklar, caddelerdeki trafik sıkışıklığı oluyordu. Aynı zamanda insanlarımızın birçoğu belki ibadetten de mahrum kalıyordu ve özellikle kamu personeli kesiminde halk pazarındaki esnafımızdan alışveriş yapma ihtimali yoktu. Biz bu kararı belediye meclisimizde oy birliğiyle aldık. Hem yönetim hem muhalefetteki tüm meclis üyeleri başkanımızın arkasında durmuştur. Bu da aynı zamanda çok güzel örnek bir davranıştır. Bu 15 gün önce alınmış ve duyurulmuş bir karar. İki hafta pazar esnafımız için bir süre tanındı. Bu günde pazarımızın ilk günü başkanımızla hem esnafımızı ziyaret ettik hem alışveriş yapan vatandaşlarımıza hayırlı bereket diledik. Şu an güzel bir şekilde alışverişleri devam ediyor. Zaman içinde inşallah daha iyi oturacak. Hem esnafımıza hem vatandaşımıza almış olduğumuz bu iyi niyetli kararın çok güzel dönüşleri olacaktır diye umut ediyoruz” dedi.

Belediye başkanı Murat Ünver ise, kaymakamlığın talebi üzerine bu isteği meclise götürdüklerini dile getirdi. Cuma günlerindeki halk pazarının Cumartesiye alınması için meclise önerge verdiklerini aktaran Ünver, “Meclisteki arkadaşlarımız hem iktidar ve muhalefet partileri hepsi birden desteklediler bu kararı. Kaymakam beye ilettik beraber hareket ederek Cuma günü olan halk pazarımızı Cumartesiye aldık. Şu anda da pazarın önünde kaymakam beyle beraber hem pazar esnafını ziyaret ettik ve köylülerimizi” diye konuştu.