Kaymakam Budan'dan doğal gaz aboneliği açıklaması

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, ilçe merkezindeki 6 mahallede doğal gaz şirketi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, abonelik konusuna açıklık getirdi.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Alpaslan Mahallesinde yer altı ana ve tali doğal gaz boru hattı döşemesi yapan şirket yetkililerinden bilgi aldı. Doğal gaz aboneliği hakkındaki belirsizliğe de açıklık getiren Kaymakam Budan, "Biliyorsunuz Kulu ilçemiz doğal gazla tanıştı. Ama mevsim şartları senenin sonları olması itibariyle bunu abonelik yaygınlaştırma anlamında 2018 yılı çok verimli geçmemişti. Ama 2019 yılımızla birlikte gerek dağıtıcı firmamız Enerya şirketi gerekse vatandaşlarımızda çok ciddi hassasiyet oluştu. Enerya firmamız şu anda ilçemizde yaklaşık 6 mahallemizde alt yapı çalışmalarına başladı. Bu yıl itibarıyla planlanan yatırım yaklaşık 37 kilometre bir altyapı yatırımı bir boru hattı döşemesi planlanıyor. İnşallah bunu da yaz mevsimi sonuna kadar tamamlamayı hesaplıyorlar ve planlıyorlar. Bu performansla gittiklerinde inşallah ilçemizde yaklaşık 8 bin abone kapasiteli yerlere ikamet önüne doğal gazı kavuşturmuş olacağız. Tabi bu tek taraflı çalışma değil aynı zamanda vatandaşlarımızında bu yapılan yatırıma teveccüh gösterip aboneliklerini bir an önce yapmaları lazım. Bu abonelikler şu işten önemli hem vatandaşımızın kendisinin daha temiz yakıt daha ekonomik yakıta ulaşması hem ilçemizdeki havanın temizlenmesi, kışın hava kirliliğinin önüne geçilmesi anlamında, vatandaşımız anlamında da çok ekonomik bir yakıt" dedi.

"Ön talep için yatırılan paralar valiliğimiz hesabında muhafaza edildi"

Kaymakam Budan açıklamasının devamında, "Aynı zamanda dağıtıcı firmamızın abone yoluyla desteklenmesiyle belki yatırımların 3 seneye 4 seneye değil 2 sene içerisinde bitirilmesi önemli. Tabi halkımız bilecekler. Yaklaşık 4-5 sene önce gerek BOTAŞ'ın ilçemize gazı getirebilmesi için bir ön talep toplama kampanyası oluştu. Bununla ilgili vatandaşlarımızdan o günün raici üzerinden abone bedelleri alınmıştı. Bunu yatıran vatandaşlarımız aslında abone olmadılar. Öyle bir yanlış algılama var. Sadece Kulu ilçemizde doğal gazın gelmesi, gelmemesi ya da gelmesiyle vatandaşımızın buna rağbet gösterip göstermeyeceğini görme anlamında ön talep toplamaydı. Bu ön talep için yatırılan paralar valiliğimiz hesabında muhafaza edildi. Şimdi abone olacak vatandaşlarımızın bu yılki abonelik ücretlerinden mahsup edilerek yeni aboneler yapılmakta, o yatırılan bedeller kendileri adına ilgili dağıtıcı şirket Enerya firmasına kaymakamlığımız tarafından yatırılmakta. Dolayısıyla vatandaşlarımız abone olmak için muhakkak Enerya dağıtım şirketine müracaat etmeleri gerekmekte. 5 sene önce yatırdıkları ücret tamamen bir ön talep ve yatırımın gelmesine teşvik anlamındaydı. Onu yatıran vatandaşlarımız abone olduklarını lütfen düşünmesinler" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşların abone olmaları büyük önem art etmekte"

Kaymakam Budan, "Cadde ve sokaklarına gaz gelip gelmediğini, gelecekse ne zaman geleceğini hem dağıtıcı Enerya firmasının açtığı ofisten öğrenip hem de fark ücreti yatırarak ve faturalarını da alarak abone olmaları büyük önem arz etmekte. Bu yatırılan abone bedelleri tekrar ilçemize yatırım olarak şu an, bu sene yani 2019 yılına ulaşmayan caddelere, sokaklara en azından daha kısa sürede ulaştırmamızın önünü açacaktır. Hem bu yanlış anlaşılmanın da önüne geçerek bunu vatandaşımıza bildirmekte ben fayda görüyorum. İnşallah çalışma mahallelerde, sokaklarda olacak. Bunu gören vatandaşlarımız dediğim gibi öncelikle kendi ekonomik ve ucuz yakıta ulaşmaları gerek mutfaktaki gaz gerek ısınmaların da ki tüketim anlamında bunun ekonomisinin ve temizliğinin farkına varacaklardır. Biz de Kulu Kaymakamlığı olarak başta kamu binaları olmak üzere gazın ulaştığı her noktadaki okullarımızı ve kamu binalarımızı dönüştürmenin çalışması içindeyiz. Vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu temiz yakıta ulaşıp ilçemizde kullanmalarını sağlayacağız" diye konuştu.