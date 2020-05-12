Kaymakam Doğan, yol uygulamalarını denetledi

Konya'nın Derebucak İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde giriş çıkışın yasak olduğu Konya'nın Antalya sınırında polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulamalarını denetledi.

Konya'nın Antalya İbradı ile olan il sınırında İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen yol uygulaması faaliyetlerini denetleyen Kaymakam Doğan, vatandaşlara nazik ve kibar olunması hususunda azami derecede dikkatli davranılmasını istedi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kurallara uyan ve Gembos Ovası'nda üretim yapan çiftçilere ise yardımcı olunması talimatını veren Doğan, görevli polis memurlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakam Doğan, Antalya il sınırındaki Jandarma ekiplerinin yürüttüğü yol uygulamasını da denetledi. Ekiplerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığına tanık olduğunu vurgulayarak teşekkür eden Kaymakam Doğan, aynı ciddiyet ve disiplin anlayışı içerisinde uygulamaların sürdürülmesini istedi.