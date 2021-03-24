Kaymakam Özdemir'den muhtarlara uyarı: “Kurallara uymayanları ihbar etmekle mükellefsiniz”

Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Covid-19 salgını ile mücadelede kapsamında alınan tedbirlere uymayanları mahalle muhtarlarının ihbar etmekle mükellef olduğunu vurgulayarak, “Bunu defaatle söylüyorum, bu gammazlık değil, ispiyonculuk da değil” diye konuştu.

Kaymakam Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muhsin Başkaya ile bazı kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, salgın döneminde dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulundu.

“Bu gammazlık değil, bu ispiyonculuk da değil”

Covid-19'la mücadelede muhtarlarla birlikte sürecin yürütüldüğüne dikkati çeken Kaymakam Özdemir, “Sizin bu Covid'le mücadelede yaptıklarınız ortada. Son derece başarılı çalışmalar yürüttünüz, yürütüyorsunuz. Ama gelinen noktada yine Covid'le mücadelede işlerin hala düzelmediği görülüyor” sözlerine yer verdi. Muhtarlara, bulundukları yerleşim merkezlerinde yapılacak bir düğünde sosyal mesafeye uyulmaması halinde bu düğünü ihbar etmekle mükellef olduklarını hatırlatan Kaymakam Özdemir, “Eğer sosyal mesafeye uyulmazsa, siz bu düğünü ihbar etmekle mükellefsiniz. Bunu defaatle söylüyorum, bu gammazlık değil, bu ispiyonculuk da değil. Covid-19'a inanmayanlar varmış, isteyen inansın, isteyen inanmasın, bunun bizim için önemi yok. İster inanırsın, ister inanmazsın. Ancak, devletin bu konuda koyduğu kurallar var, bunlar da nedir, sosyal mesafe, maske ve temizlik. Sosyal mesafeye uyacağız, maske takılmaya devam edilecek, bir de temizlik kuralına riayet edeceğiz. Biz ‘Covid var' diye insanları inandırmakla mükellef değiliz, ancak şu ana kadar gelen genelgeler kapsamında bu yükümlülükleri uygulamakla da mükellefiz. Yine bazı köylerde, düğünler, asker uğurlamaları gibi şeyler olmaması gerekiyor. Bunu devlet de söylüyor, taziyelere gidiyorsunuz, hastalığı kapıp geliyorsunuz. Muhtarlarımıza, söylüyorum, bu sosyal mesafeyi bozacak uygulamaları lütfen babanız dahi olsa söylemeniz, bize bildirmeniz lazım. Biz karşı tarafta değiliz arkadaşlar. Birlikte yürütüyoruz bu mücadeleyi. Unutmayın, burada affettiğiniz kişiden ananıza, babanıza, kardeşinize, çocuğunuza hastalığın bulaşma riski var. Hastalık bulaştıktan sonra da bunun sonu ölümle de sonuçlanabilir. Sonuçta biz de, siz de zarar görebilirsiniz bundan. O yüzden lütfen asker uğurlamalarına müsaade etmeyin, bunlar olmayacak, taziye olmayacak, olursa jandarmaya bildirin, zor şey değil bunlar, bu bizim görevimiz, gelsinler gereğini yapsınlar” diye konuştu.

"Bir ay öncesine göre Beyşehir'dee vaka sayısı 4 kat arttı"

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir de, Beyşehir'de yürütülen salgınla mücadelede son dönem verilerini paylaştı. İlçe genelinde son bir ay içerisinde Covid-19 vakalarının çok fazla arttığına ve bunun da sağlık kuruluşlarının iş yükünü önemli ölçüde artırdığına dikkati çeken Dr. Kendir, bir ay öncesine göre Beyşehir'de vaka sayısının 4 katı arttığını belirterek, “Yani 100 civarlarındaydı, şu an 500'lere dayandı. Bizim en büyük sıkıntımız, pozitif çıkan vakaların temaslılarını saklaması. Bu temaslılar da pozitif çıkıyor ve karantinaya alınmadığı takdirde hastalığı yaymaya devam ediyorlar. Bu konuda, köylerimizde muhtarlarımız ikametlerde kimlerin yaşadığını, kimlerle görüştüklerini daha iyi biliyorlar. Ekiplerimize muhtarlarımızın bu hususlarda daha çok yardımcı olmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

Dr. Kendir, konuşmasının son bölümünde Beyşehir'de Covid-19 salgını başlangıcından bu yana son bir yıl içerisinde toplam 18 bin kişinin pozitif veya temaslı olarak karantinaya alındığını da vurgulayarak, “Yani Beyşehir'in dörtte biri karantinada kalmış bu sürede. Karantinaya girmek ayıp değil” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da, okullarda başlayan yüz yüze eğitimin ardından ilçe merkezinde artan öğrenci yoğunluğuyla birlikte vaka sayılarında da artış görüldüğünü belirtti. Okulları vaka yönünden takip altında bulundurduklarını ve günlük verileri takip ettiklerini vurgulayan Konuk, bir öğrenci veya öğretmenin öğrenim gördüğü sınıfta pozitif bir vakaya rastlanması halinde o sınıfta tekrar uzaktan eğitime dönüş yapıldığını belirtti.

Toplantıda, yapılan sunumda muhtarlara Kovid-19'un bulaşma yolları ve hastalık hakkında da bilgiler verilirken, yöneltilen sorular da cevaplandırıldı.