Kaymakam Polat Kulu Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmaları inceledi

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kulu İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, belediye başkan yardımcıları, Ahmet Küçükçelik ve Mehmet Atakan, Kulu OSB Bölgemizdeki altyapı, menfez, yol ve diğer saha çalışmalarını yerinde inceledi. Heyet, Kulu OSB Bölge Müdürü Ömer Faruk Yalnız ve yüklenici firma yetkilileri tarafından proje ve imalatın seyiri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Polat, "400 hektar üzerinde planlanmış Kulu Organize Sanayi Bölgesinin ilk etabı olan 100 hektarlık alan karma organize sanayi bölgesinde olup, 59 adet çeşitli metre karelerdeki parseller Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 4. Bölge Teşvik Avantajlarından yararlanmaktadır. İlçemizdeki işsizlik sorununa çözüm olacak, istihdam sağlayacak ve ekonomik katkı sağlayacak olan organize sanayi bölgemiz hayırlı olsun” dedi.