İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakamdan 23 Nisan'da doğan öğrenciye sürpriz ziyaret

Konya’nın Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, 23 Nisan’da dünyaya gelen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisini evinde ziyaret ederek, hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, 23 Nisan'da dünyaya gelen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisini evinde ziyaret ederek, hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal ile birlikte Selki Şehit Ali Cevizci İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yiğithan Aydın'ın Selki Mahallesindeki ikametini ziyaret etti. Kaymakam Dilara Şenoğlu, 23 Nisan'da doğan ve 10. yaş gününü kutlayan Yiğithan Aydın'ın yaş gününü tebrik etti. Yiğithan Aydın'a yaş pasta götüren ve hediyesini veren Kaymakam Dilara Şenoğlu, doğum gününü kutladığı Yiğithan Aydın'a, "Çok şanslısın Aydın, doğum gününe kaymakam geliyor. Ne güzel bir şey bu" diye konuştu.


Kaymakam Şenoğlu, pasta kesilirken "İyi ki doğdun Aydın" sözleriyle yapılan alkışlara eşlik etti. Yiğithan Aydın'ın ailesi de, Kaymakam Dilara Şenoğlu'na oğullarının doğum gününde yaptığı sürpriz ziyaret ve hediyelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.