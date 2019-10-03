İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynak yaparken yüksekten düşen kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde bir çiftliğin garaj kapısında kaynak işleri yaparken yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir çiftliğin garaj kapısında kaynak işleri yaparken yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, bir hayvan çiftliğinin garaj kapısına destek demirleri takan İlhan Aksoy (29) ve ağabeyi Gökhan Aksoy (33) kaynak yaptıkları sırada bastıkları demirin kopması üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan iki kardeş, çiftlikte bulunanlar tarafından çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste müdahale edilen yaralılardan 29 yaşındaki İlhan Aksoy doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolunda kırık olduğu belirlenen Gökhan Aksoy ise tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İlhan Aksoy'un cenazesi otopsi yapılmak için hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.