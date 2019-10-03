Kaynak yaparken yüksekten düşen kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde bir çiftliğin garaj kapısında kaynak işleri yaparken yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir hayvan çiftliğinin garaj kapısına destek demirleri takan İlhan Aksoy (29) ve ağabeyi Gökhan Aksoy (33) kaynak yaptıkları sırada bastıkları demirin kopması üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan iki kardeş, çiftlikte bulunanlar tarafından çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste müdahale edilen yaralılardan 29 yaşındaki İlhan Aksoy doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolunda kırık olduğu belirlenen Gökhan Aksoy ise tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İlhan Aksoy'un cenazesi otopsi yapılmak için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.