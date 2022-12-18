Kaza zannedilen olayda ölen kişiyi yengesi bilerek öldürmüş

Konya'da bisikleti ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki şahsa husumetli olduğu yengesinin çarptığı ortaya çıktı. Şüpheli kadının kazadan sonra gittiği tamirciye "Kaza yaptığımdan eşimin haberi yok. Otomobili bir gün içinde tamir edin" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletle seyir halinde olan Kamil Yanar'a (50) plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Kamil Yanar, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yanar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın cinayet olduğu ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 76 farklı kameradan 345 saatlik kamera görüntüsünü analiz etmesi sonucu Kamil Yanar'a çarpıp kaçan aracın kardeşi Y.Y.'nin eşi M.Y.'ye (40) ait olduğunu belirledi. Polis, aracı bir tamirhanede hasarlı bir şekilde buldu. Bunun üzerine M.Y. ve eşi Y.Y. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan M.Y.'nin Kamil Yanar'ı bir gün önce iş çıkışı takip ettiği ve kullandığı yolda keşif yaptığı belirlendi. Kazadan sonra M.Y.'nin Meram Sanayii'nde bir oto tamirhaneye aracını bıraktığı, ustalara kaza yaptığından eşinin haberi olmadığı için otomobilin bir gün içinde toplanmasını söylediği de tespit edildi. Şüpheli M.Y.'nin evde aracı soran çocuklarına da 'Aracı dayınıza verdim, Ankara'ya gidip gelecek' diye yalan söylediği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Y. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi serbest bırakıldı.