Kazada ağır yaralanan 8 aylık hamile hemşire hayatını kaybetti

kilometresinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 8 aylık hamile hemşire Ayşe Şahiner Gönenç, tedavi gördüğü hastanede 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce babası ve annesi ile Konya'dan hastane kontrolünden döndüğü öğrenilen Ayşe Şahiner Gönenç'in bulunduğu araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sonucu 8 aylık hamile olduğu öğrenilen hemşire Ayşe Şahiner Gönenç ağır yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen 112 ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ayşe Şahiner Gönenç, tedavi altına alındı. Hemşire Ayşe Şahiner Gönenç'in kaza nedeniyle karnındaki çocuğunu kaybettiği öğrenildi. 5 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren hemşire Ayşe Şahiner Gönenç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.