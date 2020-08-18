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Kazada ölen akademisyen defnedildi

Konya’da, motosikleti ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden akademisyen Barış Koçer, görev yaptığı üniversitede düzenlenen tören sonrası defnedildi.

Konya'da, motosikleti ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden akademisyen Barış Koçer, görev yaptığı üniversitede düzenlenen tören sonrası defnedildi.


Dün Seydişehir-Antalya karayolunun 52. kilometresinde motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Koçer (39) için üniversitede tören düzenlendi. Törene rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, ölen akademisyenin eşi Öğretim Görevlisi Havva Gül Koçer'in yanı sıra ailesi, mesai arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen törende Doç. Dr. Koçer'in ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.


Törende konuşan rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, "Doç. Dr. Barış Koçer'i elim bir kazada kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi ve camiamız için büyük bir kayıp. Öğretim üyemiz, çevresinde yardımsever kişiliğiyle tanınan, başarılı bir bilim insanıydı. Acımızın tarifi yok, ne söylesek az, kelimeler yetersiz kalıyor. Değerli öğretim üyemizi kaybettik ancak yaptığı ve geride bıraktığı eserler sonsuza kadar onun adını yaşatacak. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemize başsağlığı diliyorum" dedi.


Barış Koçer'in cenazesi helallik alınmasının ardından Yazır Mezarlığı'na götürülerek kılınan cenaze namazı sonrası dualarla defnedildi.

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