Kazada ölen genç kızdan nakledilen böbrekle hayata tutundu

Konya'da, diyaliz hastası İsmail Karaduman trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç kızdan nakledilen böbrekle 16 yılın ardından sağlığına kavuştu.

Konya'da yaşayan İsmail Karaduman'ın (44) böbrekleri 16 yıl önce enfeksiyona bağlı olarak zarar gördü. Diyalize girmeye başlayan Karaduman nakil için sıra beklemeye başladı. Karaduman'a bu süreçte 2 kez nakil yapıldı fakat başarılı olmadı. Karaman'da 27 Mart 2023 tarihinde trafik kazası geçirip beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Arife Korkmaz'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Genç kızın böbreklerinden birisi Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 Nisan tarihinde gerçekleştirilen operasyonla İsmail Karaduman'a başarılı bir şekilde nakledildi.

“Hastamızın genel durumu iyi”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şakir Tavlı, İsmail Karaduman'ın 16 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü hatırlatarak, “Hastaya Karaman'da trafik kazası nedeniyle hayatını kaybedip, beyin ölümü gerçekleşmiş olan 22 yaşındaki bir genç kızın sağ böbreğini sağ tarafına naklettik. Hastamızın genel durumu iyi. Birkaç gün içinde de taburcu etmeyi düşünüyoruz” dedi.

“İsteğimiz kadavradan nakillerin artması”

Organ bağışı konusunda Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok ön saflarda olmadığını kaydeden Prof. Dr. Şakir Tavlı, “Bizim isteğimiz kadavradan nakillerin artması, canlıdan nakillerin azalması. Ama ülkemizde yüzde 70 canlı verici nakil yaparken, yüzde 30 kadar kadavradan nakil yapabiliyoruz. Halbuki bu oran İspanya'da tam tersine. Yüzde 80'e yakın kadavra nakilleri var. Dolayısıyla beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerde organların, hayati fonksiyonlarını sağlayabilmesi için ihtiyaç duyan kişilere nakledilmesi bir öncelik. Bu konuda çabalar devam ediyor ama tam istediğimiz seviyeye ulaşmış değiliz maalesef” ifadelerini kullandı.

“Son zamanlarda iyice bitmiştim”

16 yıldır periton diyalizi yaptığını anlatan İsmail Karaduman, “Günde 4 saat arayla 12 kilogram su karnıma girip çıkıyordu. 16 yıl böyle sürdürdük. Bu 3. şansımız, öncekilerde genler tutmadı anladığıma göre. Allah kimseyi hastalıkla sınamasın. Askerde başladı bu sağlık sorunum. Doğuştan kalbim delikti, yama yapıldı. 3-5 yıl sonra enfeksiyon kaptım. Enfeksiyon sonucunda da böbreklerimi kaybettim. 16 yıldır da diyaliz tedavisini yaptım. Son zamanlarda iyice bitmiştim. Sağ olsunlar sıradan böbrek çıkınca naklimiz yapıldı. Nakil olmayanlara da nakillerinin çıkmasını diliyorum. Sağlığın kıymeti bilinmeli” şeklinde konuştu.

“Onlar bir can kaybetti ama 4 tane de evlat kazandı”

Naklin önemine dikkat çeken Karaduman, “Kız kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Onlar bir can kaybetti ama 4 tane de evlat kazandı. 2 böbrek, 1 ciğer ve 1 kalp 4 kişiye nakil oldu. Allah razı olsun. Emeği geçen doktorlarıma ve bizimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi bizden çok esirgediler. Bizim iyi olmamızı istediler. Burada tabii ki en büyük destekçim eşime de çok teşekkür ediyorum. Çok emeği var” diye konuştu.