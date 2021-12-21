Kazada yaralanan genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıyol Kavşağı istikametinden Meram İtfaiye istikametine seyir eden M.Y. idaresindeki 06 VLM 68 plakalı Toyota marka otomobil, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Elif Karakuş'a çarptı. Kazada yaralanan genç kız ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Elif Karakuş, 12 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Babası bombalı saldırıda şehit olmuş

Kazada hayatını kaybeden Elif Karakuş'un babası Muhammed Ali Karakuş'un ise 2013 yılı mayıs ayında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği ve 146 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda şehit olduğu öğrenildi. Elif Karakuş'un cenazesi Hacıfettah Mezarlığı'nda defnedildi.