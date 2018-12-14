Kazakistan Cumhuriyetinin Bağımsızlık Yıldönümü kutlandı

Selçuk Üniversitesinde Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğu tarafından Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Yıldönümü ve Cengiz Aytmatov'un doğum günü için program gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde, Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğu tarafından Kazakistan Cumhuriyetinin Bağımsızlık Yıldönümü ve Cengiz Aytmatov'un doğum günü münasebetiyle bir program düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğu Danışmanı Çağatay Benhür, “Topluluğumuz ilk günden itibaren öğrencilerimizin insiyatifiyle ortaya çıktı. 9 ayrı ülkeden 20 kurucu üyeyle kuruldu. Arkadaşlarımız teveccüh gösterdiler bendenizi topluluğun akademik danışmanı olarak seçtiler. Sonra nasıl faaliyetler yapacağımız konusunda düşünmeye başladık ve 2 önemli olayı bir araya getirdik. Bunlardan ilki Türk Dünyasının ve Kırgızistan'ın önemli yazarlarından Cengiz Aytmatov'un 90. Doğum Yıl Dönümü ile ilgili 2. ortak faaliyetimiz Kazakistan Cumhuriyetinin kuruluşunun kutlanmasıydı, bu sene 27. yılını kutluyoruz” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, “Kendimizi bildik bileli küçüklüğümüzden bu yana Türk kardeşlerimiz denince yüreğimiz sızlardı. Biz bu şuurla yetiştik. Bağımsızlığına kavuşamamış kardeşlerimiz için yüreğimiz sızlardı. Biz, kardeşlerimizi, memleketinizi hiç görmeden kendi öz kardeşlerimiz gibi severdik, özlerdik, arardık ve bağımsızlığınıza kavuşmanız için dualar ederdik. Bugün Elhamdülillah diyoruz. Rabbimize binlerce şükür olsun diyoruz. Bizim Orta Asya'da kökümüz bir olan kardeşlerimiz çok şükür hürriyetlerine kavuştular. Esasında Türk hiçbir zaman esir olmaz. Esaret altındayken bile yüreği hürriyet diye çarpar” şeklinde konuştu.

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi İsatay Süleymanoğlu da, “27 yıl önce ilan ettiğimiz bağımsızlık mücadelesini asırlardır, sürdürmek Kazak halkının tarihinde bir zirve, ulus olarak bundan sonra başaracaklarımızın sarsılmaz bir temeli olmuştur. Bağımsızlığımızı, 16 Aralık 1991'de ilan etmiş ve bu bağımsızlığı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bağımsızlığı kazandığımızdan bu yana Kazakistan olarak kalkınma projelerinden eğitime, siyasi ilişkilerden kültürel iş birliğine kadar bu alanlarda kardeş Türkiye'nin desteklerini gördük. Bizde her zaman Türkiye'nin yanında bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dünya'da Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi ise, “Kazakistan 18 milyon civarında olan nüfusu ile özgürlüğün ardından yükselen Türk İslam bilinci ile Orta Asya'nın gelecek vadeden Türk Cumhuriyetlerinden biridir. Kazakistan Türklüğü, tarihi, kültürü, dili, dini gibi sebeplerden dolayı Türkiye'ye en yakın dost ve kardeş bir ülkedir. Bu yüzden iki ülke arasında ilişkiler hızla artmış ve artmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte Kazakistan'a ait şiir, destan, şarkıların okunmasıyla ve Kafkas dans gösterileriyle izleyiciler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Program toplulukta yer alan üyelere plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi İsatay Süleymanoğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hacı Ahmet Şimşek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.