Kazara kendisini vurduğu iddia edilen tüfek ustası hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iş yerinde kazara kendini av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen tüfek ustası hayatını kaybetti.

Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Özuslu'nun (35) kendisine ait atölyede kabiliyetini test etmek için doldur boşalt işlemi yaptığı av tüfeği kazayla ateş aldı. İmalatını yaptığı tüfekle göğsünden vurulan tüfek ustası Özuslu olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Özuslu'nun cansız bedeni, kendisini defalarca cep telefonuyla arayan ve cevap alamayan babası tarafından bulundu. Oğlunun telefonlarına cevap vermemesi üzerine iş yerine giden baba, oğlunu kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Savcının ve jandarmanın yaptığı ilk incelemelerde, tüfeğin kabzasının olmadığı ve olayın kazara meydana geldiği tespit edildi. İş kazası sonucu genç yaşta hayata veda eden Mehmet Özuslu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.