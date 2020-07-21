KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata: "Uyku apnesi ameliyatı korkutmasın"

Dr. Nurdoğan Ata, son yıllarda sıklıkla duyulmaya başlanan uyku apnesinin günü birlik ve kısa yatış gerektiren ameliyatlarla ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Dr. Nurdoğan Ata, uyku apnesini son yıllarda sıklıkla duyulduğunu belirterek, "Uyku apnesini basit horlamadan ayırmak gerekir. Basit horlamada uykuda horlama olur ancak nefes durmaz. Horlamaya bağlı yakınlarımız rahatsız olur. Uyku apnesi basit horlama olmayıp uykuda nefesin durduğu durumdur. Uykuda nefes kesilmesine bağlı oksijen düşer, karbondioksit artar ve bu denge değişimi ile beyin uyarılarak solunum tekrar başlatılır. Uyku apnesi olan hastalar derin uykuya dalamadıkları için gece boyunca birkaç kez uyanırlar ve sabah uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler. Bazı hastalar uyumadan önce daha dinç olduklarını, uyumanın kendilerini aşırı yorduğunu belirtirler. Sabahları boğaz kuruluğu, gün içi uyuklamalar, tekrarlayan farenjit ve boğaz ağrısı sıklıkla görülür.

Uyku apnesi tanısı uyku testi olarak da bilinen polisomnografi ile konulmaktadır. Çocuklarda da uyku apnesi görülebilir. Çocuklarda genellikle bademcik büyüklüğü ve geniz eti büyüklüğü nedendir. Bademcik ve geniz eti ameliyatları çocukların çoğunda uykuda nefes durmasını engellemede yeterlidir" dedi.

"Obezite uyku apnesi için risk faktörüdür"

Doç. Dr. Nurdoğan Ata, "Obezite uyku apnesi için risk faktörüdür. Burnun içinden başlayarak gırtlağa kadar uzanan ve hava yollarını daraltan hastalıklara bağlı uyku apnesi görülebilir. Yetişkin uyku apne sendromlu hastalarda sıklıkla üst solunum yolunu tıkayan geniz eti, burun eti, burun eğriliği, bademcik büyüklüğü ya da damak sarkması vardır. Dil kökü dokularının büyümesi, gırtlak ve çene problemleri de uyku apne sendromuna neden olabilir. Yetişkinlerde uyku apnesi tedavisinde öncelikle uyku apnesine neden olan durum belirlenir. Tedavide neden saptandıktan sonra yapılan cerrahilerin çoğu basit cerrahi müdahaleler olan burun kemiği, burun eti, damak ya da bademcik ameliyatlarıdır. Bu ameliyatların çoğu günü birlik ameliyatlar olup hastanede kısa yatış gerektiren ameliyatlardır. Bademcik büyüklüğü olan çocuk ve yetişkin hastalarda bademciklerin tamamının alınması yerine bademciklerin küçültülmesi de yapılabilir. Yetişkinlerde tedavide CPAP denilen solunum cihazı da kullanılabilir. Ancak hastada üst solunum yolu tıkanıklığı yapan burun eğriliği, burun ya da geniz eti gibi bir hastalık varsa CPAP cihazını kullanmak zorlaşmaktadır. Uyku apne sendromlu hastalarda üst solunum yolu açıklığını sağlayıcı ameliyatlar hastalığın ilk tedavisinde yapıldığı gibi CPAP cihazının etkinliğini artırmak ve kullanımını kolaylaştırmak içinde yapılmaktadır" diye konuştu.