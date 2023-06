Kendisini bıçaklayan oğlunu tüfekle vurup yaraladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bacağından bıçaklanan baba, oğlunu tüfekle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bir iş yerinde A.Y. (61), henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu M.Y. (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile M.Y., babasını bıçakla bacağından yaraladı. Bu duruma sinirlenen baba, tüfekle oğluna ateş etti. Bacağından yaralanan M.Y., kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Suç aleti av tüfeği ile birlikte gözaltına alınan A.Y. de, tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerini tamamlanan baba A.Y., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.