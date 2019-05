KGTÜ'ye bir ödül de iktisat kongresinden

'si düzenlenen Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi'ne 3 bildiri ile katıldı. Öğrenciler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kongreden ödülle döndü.

Bu yılki teması “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler” olan ve 1998 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi'nde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri Hafize Ayan ve Şevval Buse Sarıman “Effects of Trade Wars on Import and Export: The Case of United States, China and Turkey”, Abdullah Alemdar, Ali Fuat Tecim ve Enis Mert Kiriş “E-Commerce Comparison Between Turkey and USA, New Trends” ve Merve Yağlıcı ve İrem Mine Güler ise (Araştırma Görevlisi Mustafa Özsarı ile birlikte) “The Impact of English as a Language of Instruction on Educational Satisfaction and Success of University Students” başlıklı 3 adet bildiri sundu.

Kongrede İzmir Ticaret Borsası, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ve EDCON Yurtdışı Eğitim ve Pearson Test, en iyi bildirilere ödül takdim etti. 30'dan fazla üniversitenin 97 bildiri ile katıldığı kongrede KGTÜ öğrencileri Merve Yağlıcı, İrem Mine Güler ve Araştırma Görevlisi Mustafa Özsarı'nın “The Impact of English as a Language of Instruction on Educational Satisfaction and Success of University Students” başlıklı bildirisi, EDCON Yurtdışı Eğitim ve Pearson Test tarafından ödüle layık görüldü.

Geçen yıl aynı kongrede Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ödülünü alan öğrenciler, bu yıl da ödül alarak üst üste iki yıl ekonomi alanında Türkiye'nin önde gelen kongrelerinden birinde ödüle layık görülmüş oldu.