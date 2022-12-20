Kıbrıs Gazileri Kıbrıs'ta

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi 48 yıl önce Kıbrıs'ta canı pahasına vatanı müdafaa eden kahramanları Kıbrıs'a gönderdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatları doğrultusunda Kıbrıs gazileri, belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet eşliğinde Kıbrıs'a gitti. Geziye katılan gaziler ve heyet, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya bu anlamlı organizasyon için teşekkür ettiler.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Ereğli Şube Başkanı Mehmet Emin Özyurt, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazileri olarak Belediye Başkanımız Hüseyin Oprukçu'nun sayesinde 48 yıl sonra savaştığımız 499 şehit verdiğimiz Kıbrıs'a ziyarete gidiyoruz. Bu bizim için çok değerli bir ziyaret olacak, bu bir turistik gezi değil şehitlik ziyaretidir. Çanakkale ne ise Kıbrıs da bizim için odur. Oradaki şehit mezarlarını, savaştığımız toprakları 48 yıl sonra da olsa görmenin heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Başta Belediye Başkanımız ve belediye personeline bize gösterdikleri ilgiye, alakaya derneğimiz, gazilerimiz, yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Çok heyecanlı ve duyguluyum teşekkür ederim” dedi.

6 günlük ziyaretin ardından gaziler memleketlerine geri döndü.