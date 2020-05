Kılca: “Engelli vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, engellilerin günlük yaşama daha fazla katılabilmelerinin kolaylaştırılması, önlerindeki tüm engellerin kaldırılması ve çok daha kaliteli bir hayat sürebilmelerini sağlamanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca'nın her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Başkan Kılca mesajında, “Ömrümüz boyunca önümüze çıkan engellerin aşılması bir inanç meselesidir ve başarının anahtarı da budur. Bugün başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir. Engelli bireylerimizin sağlık, eğitim ve çalışma hayatı gibi temel haklardan eşitlik içerisinde yararlanabilmeleri için hepimizin üzerimize önemli görevler düşüyor. Ülkemizde son yıllarda her kesim tarafından açıkça kabul gören, her alanda gelişime ve dönüşüme paralel olarak engelliler konusunda da somut, uygulanabilir projeler ve çalışmalar kendisini göstermektedir. Evde bakım hizmeti ve aylığı, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, engellilerin kamuda istihdam edilmelerinin önünün açılması gibi daha pek çok proje ve çalışma uygulanmaktadır. Bizler de Karatay Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmanın gayreti içerisindeyiz. Engelsiz bir yaşam için, engelli vatandaşlarımızın, sağlık, eğitim ve çalışma yaşamında yer alabilmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak daha güzel bir hayat sürebilmeleri adına somut projelerle onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kendi kendilerine yetebilen, kimseye muhtaç olmayan koşullar içerisinde engellilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük amacımızdır. Bunun önünün açılabilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çabalarımız devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın haftasını tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onları sevgiyle kucaklayan fedakar ailelerine sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum” dedi.