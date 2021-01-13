Kılca: “Hava şartlarındaki dezavantajları avantaja çeviriyoruz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde yürüttüğü yol genişletme ile asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı boyunca ilçe merkezi ve merkeze en uzak tüm mahallelerde yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, kış aylarına girilmesine rağmen sezonunu kapatmadı ve hava şartları el verdiği sürece de yeni yol açma, yol genişletme, asfaltlama, bakım, onarım, parke ile bordür çalışmalarına devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin merkeze uzak Hayıroğlu Mahallesi ve ilçe merkezindeki Pehlivan Sokak'ta yürütülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Hava şartlarındaki dezavantajlı durumu avantaja çeviriyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, kış aylarında olduklarını ancak yağış azlığı dolayısıyla fen işleri ekiplerinin bu dezavantajlı durumu avantaja çevirerek sahada olmayı sürdürdüklerini söyledi. Hasan Kılca, “Ocak ayına girdik ve kış aylarındayız. Tabii gönül isterdi ki bu aylarda bol bol kar ve yağmur olsun ama ovaya kısa süre içinde beklediğimiz bu yağışlar da gelir inşallah. Karatay Belediyesi olarak bizler bu dezavantajlı durumu avantaja çevirmiş durumdayız. Merkez ve merkeze uzak tüm mahallelerimizde belediye ekiplerimiz; yol açma, yol genişletme, asfalt serim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bunun yanı sıra yeni asfalt sezonuna dair de hazırlıklarımıza şimdiden başlamış olduk. 2020'deki çalışmalarımız kapsamında 200 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapmıştık. Bunun yanı sıra yeni yol açma, parke ve bordür çalışmalarımızla ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ettik. İnşallah 2021'de daha çok çalışarak Karatay'ımızı daha da güzelleştireceğiz. Bugün Hayıroğlu mahallemiz ve ilçe merkezimizdeki Pehlivan Sokak'ta incelediğimiz çalışmalarımızın da tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkânı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.