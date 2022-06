Kılca: “Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, atıcılık tarihinde ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen “ISSF Plak Atışları Grand Prix” şampiyonasına katılmak üzere Konya'ya gelen sporcuları ağırladı.

Atıcılık tarihinde ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen “ISSF Plak Atışları Grand Prix” Şampiyonası 18 ülkeden toplam 107 sporcunun katılımıyla Konya'da başladı. Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları atıcılık müsabakalarının da yapılacağı Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonunda gerçekleştirilecek müsabakaların açılış seremonisi Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve ISSF Teknik Delegesi Mohammed Wahdan'ın da katılımıyla 18 ülkeden 107 sporcuyu Karatay Belediyesi'nde ağırladı.

“Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız”

Uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. Spor ve gençlik alanlarında hayata geçirdikleri çalışmalar ile Karatay'ı marka konumuna getirmek istediklerini dile getiren Hasan Kılca, “18 ülkeden 107 sporcuyu Hazreti Mevlana'nın şehrinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ISSF Plak Atışları Grand Prix Şampiyonası'nın çok güzel bir yarışma olacağına yürekten inanıyorum. Bizler Karatay Belediyesi her zaman sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sporcularımızın heyecanını paylaşıyoruz”

Konya'da ilk defa uluslararası düzeyde bu kadar büyük katılımlı bir turnuva düzenlendiğine vurgu yapan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu da, sporcuların heyecanını paylaştıklarını söyleyerek; “Türkiye'nin kadim şehri Konya'da sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Konya'da ve Türkiye'de ilk defa bu kadar büyük katılımlı uluslararası bir yarışma düzenleniyor. Bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Ben de eski sporcu olarak sporcularımızın şu andaki heyecanı hissediyorum. Türkiye atıcılık sporunda ve tesisleşmede her geçen gün daha iyi bir noktaya geliyor. Yarışmalar süresince sporcularımıza başarılar diliyor ve katılımları için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Hasan başkanımız her zaman sporcunun yanında”

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın her zaman yanlarında olduğu belirterek, ISSF Plak Atışları Grand Prix” Şampiyonasına verdiği destekten dolayı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Abdurrahman Şahin, şampiyona ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Atıcılık Federasyonluğu tarafından düzenlenen toplamda 18 ülkeden 107 sporcunun katıldığı ISSF Plak Atışları Grand Prix” Şampiyonasının açılış programını Karatay Belediyesinde gerçekleştiriyoruz. Konya her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da örnek sporcuların yetiştiği kadim bir şehir. Bu çerçevede ilimiz bu yıl İslam Ülkeleri Spor Başkenti, 2023 yılında da Dünya Spor başkenti olarak tarihteki yerini almıştır. Bu yıl ilimizde 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 5. İslami Dayanışma oyunları için geri sayım başlamış olup, oyunlar için yapılan hazırlıkların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar için 56 ülkeden 5 bine yakın sporcu kafilesinin katılımı beklenmekte olup. Ülkemize ve şehrimize gelen misafirlerimize en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bu organizasyonda da katkı ve desteklerini bizlerden esirgemeyen ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.