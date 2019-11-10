Kılca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentsel dönüşüme teşekkür

Konya'da bulunan Hazreti Mevlana Türbesi'nin arkasındaki 70 bin 800 metrekarelik bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla “Kentsel Yenileme Alanı” olarak ilan edildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Resmi Gazete'de de yayımlanan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, “Amacımız medeniyetimizin en kıymetli mekanlarını ve eserlerini barındıran Karatay'ın ülke turizmine çok daha fazla katkı yapmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Karatay Aziziye Mahallesi sınırları içerisindeki Hazreti Mevlana Türbesi'nin arkasında yer alan bölge, “Kentsel Yenileme Alanı” olarak belirlendi. Söz konusu karar, 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu”nun 2. Maddesi uyarınca verildi.

"Karatay'ı kültürel ve sosyal yaşamın önemli bir merkezi haline getirme amacındayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yüzlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Karatay'ı kültürel ve sosyal yaşamın önemli bir merkezi haline getirme amacında olduklarını belirtti. Karatay'ın, zengin ve derin bir geçmişe sahip bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bizler de bu güzel ilçemize hizmet ederken buna özellikle dikkat ederek, üzerinde tekrar tekrar düşünerek ve titiz bir çalışma yapıyoruz. Sadece şehrimiz veya ülkemizin değil, bütün insanlığın çok önemli bir değeri olan Hazreti Mevlana'nın diyarında olduğumuzu göz ardı etmeden hareket ediyoruz. Bu bağlamda da 31 Mart Yerel Seçimleri Beyannamemizde yer verdiğimiz ‘Hazreti Mevlana Türbesi Arkası Dönüşüm Projesi'ni hazırlamıştık ve uzun süredir de bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamındaki çalışmamızla bölgenin tarihi dokusuna uygun turizm alanları ve iş merkezleri oluşturacağız. Burada geleneksel el sanatları merkezi, yöresel ürün alanları, gurme sokağı ve butik konaklama gibi birçok imkanların olacağı güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Amacımız medeniyetimizin en kıymetli mekanlarını ve eserlerini barındıran Konya'nın, Karatay'ın ve ülkemizin turizmine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca'dan teşekkür mesajı

Hazreti Mevlana Türbesi Arkası Dönüşüm Projesi kapsamındaki bölgenin ‘Kentsel Yenileme Alanı olarak belirlenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Hasan Kılca, alınan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kılca, “Bölgenin tarihi dokusuna uygun çalışmalarla Hazreti Mevlana Türbesi'nin arkasındaki 70 bin 800 metrekarelik alanda hep birlikte güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Alınan bu kıymetli karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Murat Kurum'a ve konuyu en başından beri takip eden bütün AK Parti Konya Milletvekillerimize hemşehrilerimiz, ilçemiz adına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.