Kılıçdaroğlu, Ereğli'deki konuşmasında Konya'yı ülke yaptı, sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu, tarımsal üretimle ilgili olarak konuştuğu sırada Konya ile Hollanda'yı kıyaslayarak, "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Ereğli ilçesinde Millet Buluşması programına katıldı. Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen buluşmada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, birlikte çalışarak ülkeye huzuru getireceklerini belirterek, “Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti getireceğiz. Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Adaleti hayatımızın her alanında gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

Tarımsal üretim ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Konya ile Hollanda'yı karşılaştırarak, "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var, Türkiye sadece 24 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Türkiye'nin sorunları, tarımın sorunları çok büyük. Türkiye dünya ile yarışmak zorundadır, bölgesinin lideri olmak zorundadır. Güneşli günleri hep beraber göreceğiz. Sevgili gençler, hiç endişe etmeyin dünyanın neresine gitmişse bir gencimiz güler yüzle kendi ülkesine dönecek. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğim. 18 milyon 700 bin dekar tarım arazisi var Konya'da. 2004-2020 yılları arasında 7,5 milyon dekar arazi sistemin dışına çıktı, sulama yeteri kadar olmadı. Konya Ovasına su gelmiyor doğru dürüst. Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınlar, onların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Bütün çiftçilerin, üreticilerin bankalara olan kredi borçlarının faizlerini sileceğiz, sadece anaparayı ödeyeceksiniz. Herkes üretecek, herkes kazanacak. Havza bazlı planlama yapacağız. Örneğin Erzurum, Doğu, Gündeydoğu'nun merkezi olacak. Kim neyi üretecek belli olacak, bir yıl sonra kaçtan satacak belli olacak. Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz, yani KDV'si, ÖTV'si olmayacak. Hiçbir çiftçinin traktörü, pulluğu, hayvanı asla haczedilmeyecek. Çok sayıda ziraat mühendisimiz işsiz. Kırsalda köy okullarını açtıktan ve öğretmen atandıktan sonra bu yıl içerisinde nasip olursa 15 Mayıs'ta iktidarız, 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Esnaf kardeşlerim orta direği temsil eder. Esnafın, orta direğin güçlendirilmesi lazım. Esnaf zor durumda, 6 lider söz verdik, Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnaf sahipsiz olmayacak. Sicil affı çıkaracağız. Pandemi döneminde esnaf zor durumda kaldı, o dönemde verilen kredilerin faizlerini sileceğiz, esnaftan makul ana paralarını alacağız. İş yerleri için stopajı sıfırlayacağız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “İktidar olunca en hızlı neleri yapacaksınız. 6 lider bir araya geldik. İsraf haramdır, ilk yapacağımız iş israfı önlemek. İkinci iş parlamentoda süratle bir yasa çıkaracağız. Aile toplumun temel taşıdır. Hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin, aile destekleri sigortası çıkaracağız. 1971 yılından beri çıkması gereken bu kanun çıkmadı. Hiçbir ayrım yapmadan her aile sosyal devletin güvencesi altında olacak. Her ailenin asgari bir geliri olacak ve gelir ailede kadının banka hesabına yatacak. Aile güçlü olacak. Acaba kaynak var mı, acaba para var mı diye düşünmeyin. Devlette para nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl olur, tasarruflar nasıl yapılır 27,5 yılımı buna verdim. İsrafı engelleyin, Türkiye zengin bir ülkedir. İktidarımızda 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek. KPSS'de mülakat kalkacak. Kul hakkı yedirmeyeceğiz, herkesin hakkını teslim edeceğiz. Kirliliği siyasette de bitireceğiz, siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Türkiye Akdeniz'in en güçlü ve en iyi üreten ülkesi olacak. Hepimizin temel amacı bu olacak” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte salonda bulunan katılımcıları selamladı.