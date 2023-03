Kılıçdaroğlu: “Kavgayı bitireceğiz ve güzel bir Türkiye inşa edeceğiz”

Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte burada yetkililerden müze hakkında bilgiler aldı. Kılıçdaroğlu daha sonra bir otelde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı toplantıda iş dünyası ve STK temsilcileriyle iftar programında buluştu. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, adaleti tesis edeceklerini kaydederek, “Eğer bir ülkede adalet yoksa, bir ülkede adalet aranıyorsa, ciddi temel bir sorunumuz var demektir. Adaleti tesis etmek için bir başka kişiye kin ve öfke duymadık. Beraber mücadele ederek adaleti tesis etmek zorundayız. Adaletsizlik varsa, her birimizin tek tek adaletsizliğe karşı çıkması lazım. İnsan olan, ahdi olan, edebi olan bir kişi haksızlığa uğradığında onun yanında olmak zorundadır. O zaman biz haksızlık karşısında susmadığımızı, haykırdığımızı ifade etmeliyiz. Biz kendi kültürlerimize, kendi özümüze dönmek zorundayız. Kavgadan uzak durmak zorundayız. Siyaset kavga aracı değil, siyaset iyilikte yarışma aracı olmalıdır. İyilikte yarışmalıyız. İyilikte yarışırsanız ülkeyi kalkındırırsınız, ülkeyi büyütürsünüz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seferber olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Deprem olduğunda bütün belediye başkanlarıyla, her birisi, bütün araçlarıyla deprem bölgesine gitti. Ben 2. gün gittim o soğukta. Depremzedeleri, gösterilen çabaları ve yaşanan dramı gördüm. 218 belediyenin 11 büyükşehir belediyemiz her bir kentin, 11 kentin birer koordinatörü oldu. Örneğin Ankara, Kahramanmaraş'ın, İstanbul Hatay'ın, Mersin Adıyaman'ın. Ama her bir büyükşehir belediyesinin altında bizim 218 belediyemiz ayrıca çalışıyor. 6 bin 944 yardım tırı gönderdik. 4 uçakla yardım gönderildi. 6 gemiyle yardım gönderildi. 2 vapur gönderildi. 2 tren de yardım gönderildi. Mazot, yem, gübre, fide desteği veriyoruz. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin değil, AK Parti belediyelerinin kurduğu çadırlara da gittim. Onları da ziyaret ettim. Onlara da başarılar diledim, onları da kutladım. Hiçbir ayrım yapmadım. Neden? Ayrım yapmak doğru değil. Tabloyu gördükten sonra ‘iyi ki bu ülkede belediyeler var' dedim. Belediyeler olmasa hiçbir şey olmayacak. İnsanlar enkaz altındayken ayrımcılık olur mu? Doğru değil. Buradan bizim süratle çıkmamız ve kurtulmamız lazım. Beraber olacağız, birlikte olacağız. Kavgayı bitireceğiz ve Türkiye kanatlarını ufka doğru, geleceğe doğru açacak. Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz” diye konuştu.