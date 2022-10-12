Kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüpheliler polisten kaçamadı

Konya'da kılık değiştirip bir eve girerek 130 gram ziynet eşyası ile 900 dolar çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi. Şüphelilerden 1'i yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bir hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "dil düşürme yöntemi" ile girilen evden 130 gram ziynet eşyası ve 900 dolar çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması ve onlarca güvenlik kamerasını izlemesiyle 2 kadın şüphelinin hırsızlık yapmadan önce kılık değiştirdikleri ve hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kimliklerini gizlemek için giydiği elbiseleri İplikçi Camisi önündeki umumi tuvalette çıkardıkları tespit edildi. Şahısları tespit eden polis ekipleri bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.P. ikametten hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli şahsı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin onlarca güvenlik kamerasından elde ettiği görüntülerde, şüphelilerin apartmanların girişine gelerek tüm zillere bastığı, daire sakinlerinin evde olmadığı daireleri hedef aldığı ve ardından hızlı bir şekilde katlara çıkıp, kilitli olmayan kapıları açmak suretiyle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Öte yandan, yetkililer bu tarz olaylarla karşılaşmamak için yabancı kişilere apartman kapılarının açılmaması, markete veya komşuya giderken kısa mesafe diye düşünülerek kapının kilitlenmeden çekilmesi yerine, kilitlendiğinden emin olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.