Kimsesiz çocuklar Başkan Toru'yu ziyaret etti

Korunmaya Muhtaç ve Kimsesiz Çocuklar Vakfında kalan çocuklar Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti. Çocuklardan başkan olmaları durumunda neler yapacaklarını dinleyen Başkan Toru, aynı zamanda çocuklara mutlu ve başarılı bir hayat için tavsiyelerde bulundu.

Vakfın önemli bir hizmete imza attığını söyleyen Başkan Fatma Toru öncelikle çocuklarla bir süre sohbet etti. Onlara ileride ne olmak istediklerini soran Başkan Toru, belediye başkanı olma hayali kuran iki çocuğa koltuğunu bıraktı. Her iki çocuğa da başkan olmaları durumunda icraatlarının ne olacağını soran Toru, aldığı ‘İhtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yardım ederdim' yanıtı karşısında duygusal anlar yaşadı. Başkan Fatma Toru, çocukların geleceklerini şekillendirmek için onlara hedef göstermenin ve bir rol model sunmanın önemine değindi. Çocuklara gelecekteki mutlulukları ve başarıları için tavsiyelerde de bulunan Başkan Toru, “Hiç kimsenin emeksiz başarı elde etmesi mümkün değil. O sebeple derslerinize daha çok dikkat etmelisiniz. Günümüzde çocukların dikkatini dağıtan çok obje var. Öncelikle bunlardan kurtarmamız gerek çocuklarımızı. Bir rol model ve hedef kazandıklarında çocuklarımız çok daha fazla ders çalışıyorlar. Az önce çocuklarımızı dinledik. Ne güzel düşünceleri ve hayalleri var. Bizim hedefimiz onların bu hayallerini büyütmek olmalı. Bu noktada elimizden geleni ve daha fazlasını çocuklarımız için yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Çocuklar Başkan Toru ile meclis çalışmasına katıldı

Vakıf yöneticilerine Meram Belediyesinin ‘Ailem Meram' projesinden de söz eden Başkan Fatma Toru, proje kapsamında kimsesiz çocuklar içinde özel bir çalışma yapılabileceğini belirtti. Rehberlik ve kariyer danışmanlığı konusunda ufuklarını açacak görüşmelerin gerçekleştirilebileceğini belirten Başkan Toru, bu yöndeki çalışmaların başlatılması içinde talimat verdi. Başkan Toru daha sonra çocuklarla birlikte Belediye Meclisi toplantısına katıldı. Belediye Meclisinin nasıl çalıştığını yerinde gösteren Fatma Toru burada da çocuklardan nasıl bir Meram beklentileri olduğunu dinledi.