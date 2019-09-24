Kimya Hatun Sanat Atölyesi açıldı

Konya Ticaret Odası (KTO) öncülüğünde kurulan Kimya Hatun Kooperatifi'nin Mengüç Caddesinde yapımı tamamlanan Sanat Atölyesi düzenlenen tören ile açıldı.

Törenin açılışında konuşan Kimya Hatun Kooperatifi Başkanı Hatice Mendi, “2011 yılında kadın kooperatifi olarak kurduğumuz Kimya Hatun Kooperatifi, kadınlarımızın kendi çabaları ile ürettikleri unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ürünlerini pazarlamaya yönelik bir kadın kooperatifidir. Fuarlara devamlı olarak katılmaktayız. E-Ticaret yapmaktayız ve E-İhracatla yurt dışına açılmayı hedeflemekteyiz. Açılışını yaptığımız Sanat Atölyesi ile ürünlerimizi burada üreteceğiz ve pazarlama faaliyetlerimizi burada gerçekleştireceğiz. Atölyemizin açılışında katkı sağlayan Büyükşehir Belediyemize Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyorum. Kooperatifimizi her alanda destekleyen Konya Ticaret Odası'na da ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de, “Kadın girişimcilerimizin bir araya gelerek kurdukları kooperatif ile üretime katkı sağlamalarını önemli buluyoruz. Şu an e-ticaret çalışmalarının yanında e-ihracata da yönelmeleri daha büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da yakinen ilgi ve alaka gösterdiği Kimya Hatun Kooperatifimizin açılışını yaptığımız Sanat Atölyesi çalışmalarıyla şehrimize ve ülkemize önemli bir hizmete vesile olacaktır” diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, “Üretim ve istihdam anlamında örnek bir iş yapılıyor. Yapılan her iş bizler için kutsaldır. Çünkü ülkemizin gelişmesi, insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi ve bölgemizde etkili hale gelebilmemiz için sürekli üretmemiz gerekiyor. Selçuklu Belediyesi olarak üretimin her zaman yanında olduğunu ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı atölyenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dualar eşiliğinde kurdele kesilerek Kimya Hatun Kooperatifi Sanat Atölyesi açılışı gerçekleştirildi. Bir süre atölyeleri gezen protokol üyeleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılış törenine Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Eski Konya Milletvekilleri Muhammet Uğur Kaleli, Mustafa Kabakcı, KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, Kimya Hatun Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hatice Mendi ile KTO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri, kadın girişimciler ve çok sayıda davetli katıldı.