Kiralık araçla 220 liralık sulama borusu çalan hırsız GPS'ye takıldı

Konya'da kiraladığı araçla mahalle mahalle dolaşıp gözüne kestirdiği 3 farklı evin bahçesinden 220 bin lira değerinde damlama sulama borularına çalan hırsızlık şüphelisi, GPS takip cihazıyla yeri tespit edildikten sonra seyir halindeyken yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde müstakil evlerin bulunduğu ve tarımla uğraşılan mahallelerde damlama sulama borularının çalınması üzerine harekete geçti. Adrese sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından damlama sulama borularının yüklendiği aracın plakasını tespit etti. Tespit edilen plakanın araç kiralama şirketine kayıtlı olduğunun ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, şirketle irtibata geçti. Şirket tarafından araca yerleştirilen GPS Takip Cihazı ile şüphelinin konumunu tespit eden polis ekipleri, kiralık aracı seyir halindeyken yakaladı. Hırsızlık şüphelisinin Adem Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 4 ayrı dosyası olduğu belirlenen hırsızlık şüphelisi Adem Ç.'nin, Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi Enbiya Sokak üzerindeki müstakil evden 20 bin lira değerinde, Bahçeşehir Mahallesi Saklı Sokakta bulunan müstakil bir evden 50 bin lira değerinde ve Gödene Mahallesi 17371 Sokak üzerindeki evden de 150 bin lire değerinde 60 top damlama sulama borusunu çaldığı belirlendi. Ele geçirilen sulama boruları polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelisi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.