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Kiremitleri değiştirirken 4 katlı apartmanın çatısında düşüp öldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında kiremitleri değiştirirken düşen 47 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında kiremitleri değiştirirken düşen 47 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Yeni Mahalle 719 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıdaki kiremitleri değiştirmek üzere çatıya çıktığı ileri sürülen 47 yaşındaki İhsan İşleyen dengesini kaybederek kilitli parke taşıyla kaplı zeminin üzerine düştü. Ağır yaralanan ve kanlar içerisinde kalan İhsan İşleyen, adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşleyen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İhsan İşleyen'in Samsunlu, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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