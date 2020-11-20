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Kırılan vinçte yaralanan operatörü itfaiye kurtardı

Konya’nın Hadim ilçesinde bir inşaatta kule vinçin yük taşıyan kısmının kırılması sonucu vinç operatörü yaralandı.

Konya'nın Hadim ilçesinde bir inşaatta kule vinçin yük taşıyan kısmının kırılması sonucu vinç operatörü yaralandı. Kabinde mahsur kalan vinç operatörü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Hadim ilçesi Harmanlar Mahallesinde bulunan inşaatlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunan kule vinçin yük taşıyan kısmı kırıldı. Bu sırada vinç operatörü yaralanarak vinç kabininde mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekibi tarafından uzatılan merdivenle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Aşağıya indirilen yaralı işçi ambulansla Hadim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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