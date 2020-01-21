Kış güneşi hastalıklardan koruyor

Fahri Arı, doğal D vitamini kaynağının güneş olduğunu belirterek, “Güneş ışığına bağlı olarak derinin D vitamini sentezlemesi ekvatordan uzaklığa, mevsime, gün içi saate, derinin rengine, aşrı şişmanlığa, yaşa, güneş kremlerinin kullanımına ve hava şartlarına göre değişim göstermektedir” dedi.

Medicana Konya Hastanesi Fahri Arı, günümüzde D vitamini eksikliğinin Türkiye'de ve bütün dünyada çok yaygın hale geldiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 10 kişinin 9'unda D vitamini eksikliği görüldüğünü ifade eden Dr. Fahri Arı, güneşin hastalıklardan koruduğu için, kış aylarında da D vitaminini güneş ışınlarından ve gıdalardan temin edebilmesinin çok önemli olduğunu anlattı.

"D vitamini kaş ve kemiklerin sağlığında çok önemli bir role sahiptir"

D vitamininin kolesterolden köken alan kalsiyum ve fosfor metabolizmasmı etkileyen bir vitamin olduğunu anlatan Dr. Fatih Arı, "Güneş ışınlarının cilde değmesi ile aktif hale gelir. D vitamini kaş ve kemiklerin sağlığında çok önemli bir role sahiptir. Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimine yardımcı olmakla beraber kemiklerin sağlığı üzerine de katkıda bulunur. D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyon görmesinde hayati bir role sahiptir. İmmun bozuklukların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilmektedir. D vitamini eksikliği durumunda eğilim artar ve vücudun bağışıklık cevabı bozulabilir" diye konuştu.

Depresyon gibi hastalıklara yardımcı oluyor

D vitamininin derinin normal fonksiyonunu etkilediğini kaydeden Dr. Arı, "Bu nedenle sedef hastalığı gibi deri hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabilmektedir. D vitamini diş sağlığını etkilemekte ve bu nedenle birçok diş probleminin önlenmesinde rol oymamaktadır. D vitamini kişinin ruhsal durumunu etkilemekte ve D vitamini eksikliğinin depresyona meyili attırdığı bilinmektedir. Bu nedenle depresyon gibi ruhsal bozuklukların önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olmaktadır" şeklinde konuştu.

D vitamini açısından en zengin yiyeceklerin uskumru, somon, sardalya, palamut gibi yağlı balıklar ile balık karaciğeri, dana karaciğeri ve yumurta sarısı olduğunu belirten Dr. Fatih Arı, en önemli kaynağın güneş ışığı olduğunu kaydetti. Günlük önerilen D vitamini dozunun 50-150 mikrogram civarında olduğunu ifade eden Dr. Arı, “Kan D vitamini düzeyinin ise 30-80 mikrogram arasında olması arzu edilmektedir. Yağlı bir gıda ile D vitamini alındığında emilimi artar. D vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğu için vücutta depolanır ve yüksek dozlarda toksik etki oluşturabilir, doz dikkatli ayarlanmalıdır” ifadelerini kullandı.