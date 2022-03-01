Kış mevsimi sert geçti ayakkabı üretimi yüzde 70 arttı

Geçen sezondan depolarda kalan kışlık ayakkabılar tükenirken, üretim geçen yıla göre yüksek oranda arttı. Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, üretimde geçen yıla oranla yüzde 70-80 civarında bir artış olduğunu belirterek, "Geçen yıl kış ayı kurak geçti, bu sene bolluk ve bereket vardı” dedi.

Türkiye'nin büyük bölümünde ve Konya'da kar yağışı ile birlikte etkili olan son yılların en yağışlı ve soğuk geçen kış mevsimi, tarımda olduğu gibi ayakkabı sektöründe de yüz güldürdü. Konya'da geçen yıllardan depolarda kalan kışlık ayakkabılar, bu yıl satıldı. Ayakkabı üreten firmalar ise bu yıl kış sezonuna üretim mesaisini arttırarak ülke ekonomisine de katkı sağladı. Türkiye'de ayakkabı üretiminde en ön sıralarda yer alan Konya, bin 500 firma ile hem ihracat hem de üretim kalitesini üst seviyelere taşıyarak özellikle yan sanayi ayakkabıların önüne geçti.

“Kışlık ayakkabı ve botlar perakendecinin, toptancının, imalatçının elinde kalmadı”

Etkili olan kar yağışının ardından kışlık ayakkabıların geçen yıllara oranla daha fazla rağbet gördüğünü anlatan Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, “Türkiye genelinde yoğun yağışlar olması sebebiyle geçen yıldan özellikle kışlık ayakkabı ve botlar perakendecinin, toptancının, imalatçının elinde kalmadı. Üretim çeşitliliği inanılmaz fazla bizde. Bu çeşitlikten dolayı da özellikle dünya genelinde Ortadoğu'ya Avrupa Birliği ülkelerine de buradan ihracat yapmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili son yıllarda da inanılmaz bir talep var. Biz bu noktada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ayakkabı üretimi Konya'da geçen yıla oranla, yani yüzde 70-80 civarında bir artış var. Geçen yıl biliyorsunuz kış ayı kurak geçti. Bu sene bolluk ve bereket vardı. Bu bereket her sektöre yansıdı. Yani hem ayakkabı sektörüne yansıdı, hem de tüm sektörlere yansıdı. Dolayısıyla yazın da biz bunun tahılla birlikte daha fazla bereketleneceğine inanıyoruz inşallah” dedi.

“Çin ayakkabıları Türkiye'de popülaritesini kaybetmiş durumda”

Konya'nın ayakkabı ihracat rakamlarında artış olduğunu aktaran Başkan Muhammet Acar, “Son yıllarda daha fazla arttı. Önümüzde bir Çin seddi diyebileceğimiz bir pazar vardı. Çin seddi özellikle Çin ayakkabıları artık Türkiye'de popülaritesini kaybetmiş durumda. Dolayısıyla dünya ülkelerinden ayakkabıda özellikle Türkiye'ye ve Konya'ya gelmeye başladılar. Çünkü Çin'den gelen malların tamamı imitasyon ve ayak sağlığına birebir zararlı naylon ayakkabılar diye tabir edilebileceğimiz ürünler. Oysa Konya'da üretilen ayakkabılar, tamamen deriden içi dışı deri olan ayakkabılar. Bunlar ayak sağlığına faydalı ve hatta anti bakteriyel malzemelerden üretilen kanserojen madde ihtiva etmeyen ayakkabılar. Dolayısıyla biz hem Türkiye'deki firmalara, ayakkabı sektörüne, ayakkabı alıcılarına, hem de dünyadaki ayakkabı sektörüne Konya'da üretimin çeşitliliğini, kalitesini, sağlığa birebir faydalı olan ayakkabılar üretildiğini söylemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayakkabıcılar Odası Başkanı Acar, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da tarım fuarı yapıldığını, ayakkabının kalbinin Konya olduğunu göstermek amacıyla gelecek dönemlerde fuar yapacaklarını da sözlerine ekledi.